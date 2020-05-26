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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü.

Sefa Mutlu   | 26.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar ele alındı.

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