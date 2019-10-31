Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılanan Gürcistan Başbakanı Gakharia, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.