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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 31.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılanan Gürcistan Başbakanı Gakharia, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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