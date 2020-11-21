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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, Suudi Arabistan Dönem Başkanlığı'nda yapılacak zirve öncesinde "G20 Saudi Arabia" Twitter hesabından yayınlandı.

Berk Özkan   | 21.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G20'nin sorumluluğunu ve önemini artırdığına inandığını belirterek, "Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar, sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da belirleyici olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ne gönderdiği video mesaj, Suudi Arabistan Dönem Başkanlığı'nda yapılacak zirve öncesinde "G20 Saudi Arabia" Twitter hesabından yayınlandı.

Erdoğan, selamlama konuşmasıyla başlayan mesajında, bu seneki G20 Liderler Zirvesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sanal ortamda düzenlenmek zorunda olduğunu belirterek, "Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın, ekonomiden ticarete, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın aynı zamanda din, dil, bölge, renk ayrımı olmadan hepimizin, büyük insanlık ailesinin üyeleri olduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerine müspet cevap vererek salgınla mücadele çabalarında dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur. Koronavirüs salgınının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar, sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da belirleyici olacaktır. Küresel bir sorun karşısında, küresel dayanışmanın değerini çok daha iyi anladığımız bir dönemde gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi'nin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Aziz kardeşim Hadim'ul Haremeyni Şerifeyn Kral Selman Bin Abdülaziz şahsında Suudi Arabistan makamlarına zorlu salgın şartlarına rağmen başarıyla icra ettikleri dönem için teşekkürlerimi iletiyorum. Kalın sağlıcakla."

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