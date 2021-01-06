Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin, "FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin, FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.
Erdoğan, "Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanlarında yatırımları artırmayı planlıyoruz. Ekonomik iş birliğimizi yeni boyuta taşımayı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.