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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin, "FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

06.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin, FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanlarında yatırımları artırmayı planlıyoruz. Ekonomik iş birliğimizi yeni boyuta taşımayı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Arnavutluk arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı ) 

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