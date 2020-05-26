Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görümesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görümesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.