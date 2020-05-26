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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görümesi gerçekleştirdi.

Sefa Mutlu   | 26.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görümesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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