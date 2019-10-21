Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi'yi kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi'ye tebrik telgrafı gönderdi.
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