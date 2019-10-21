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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 21.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi'yi kutladı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi'ye tebrik telgrafı gönderdi.


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