Euro
6.52
Dolar
5.85
BIST 100
97,324.00
Altın
1,484.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Enes Duran   | 21.10.2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı'nın cepheleri
El Chapo'nun mirası: Meksika'da şiddet ve uyuşturucu
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge

Benzer haberler

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı