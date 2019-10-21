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FETÖ'nün askeri okul mülakatındaki 'kod sistematiği'ne 19 tutuklama

FETÖ'nün, askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ye sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Muhammed Enes Can   | 21.10.2019
FETÖ'nün askeri okul mülakatındaki 'kod sistematiği'ne 19 tutuklama

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ye sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 20 şüpheli 19'unun tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya mensuplarını sızdırmasına ilişkin olarak 2013 yılındaki sınavla ilgili gözaltına alınıp nöbetçi hakimliğe sevk edilen 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza hakimliği, 19 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık'' suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Hakimlik bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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