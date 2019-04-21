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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 21.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Hoşgörü, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma, farklılıkları zenginlik gören bakış açısı, dünyada barışın, huzurun ve refahın temelidir. Yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi bu anlayışla güçlendiren bizler için, tüm vatandaşlarımızın kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."



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