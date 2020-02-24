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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti.

Enes Kaplan   | 24.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1,5 saat sürdü. 

Görüşmede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hazır bulundu.

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