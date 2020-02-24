Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1,5 saat sürdü.
Görüşmede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.