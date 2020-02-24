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Servis şoförü alkollü çıkınca öğrencileri okula polis götürdü

Edirne'nin Keşan ilçesinde 17 öğrencinin olduğu servis aracını alkollü kullandığı belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

İlker Gürel   | 24.02.2020
Servis şoförü alkollü çıkınca öğrencileri okula polis götürdü

Edirne

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede servislere yönelik denetim yaptı.

Denetimler sırasında 17 öğrenciyi okula taşıyan Ü.A'nın servis aracını alkollü olarak kullandığı belirlendi. Sürücünün ehliyetine el konuldu, 1513 lira para cezası uygulandı.

Öğrenciler okula bir polis memurunun sürücülüğünde götürüldü.


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