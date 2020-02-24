Servis şoförü alkollü çıkınca öğrencileri okula polis götürdü
Edirne'nin Keşan ilçesinde 17 öğrencinin olduğu servis aracını alkollü kullandığı belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.
Edirne
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede servislere yönelik denetim yaptı.
Denetimler sırasında 17 öğrenciyi okula taşıyan Ü.A'nın servis aracını alkollü olarak kullandığı belirlendi. Sürücünün ehliyetine el konuldu, 1513 lira para cezası uygulandı.
Öğrenciler okula bir polis memurunun sürücülüğünde götürüldü.
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