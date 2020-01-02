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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemeğe, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

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