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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi” açılış programında konuşuyor.
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Politika

Erdoğan-Aliyev telefonda Dağlık Karabağ'ı ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.10.2020
Erdoğan-Aliyev telefonda Dağlık Karabağ'ı ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İlham Aliyev, görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İlham Aliyev'e teşekkür ederek, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

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