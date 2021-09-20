Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,356.80
BTC/USDT
47,524.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere "TC-TRK" uçağıyla ABD'ye geldi.

Mehmet Tosun   | 20.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'a yakalanan müteahhit aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları için 'koronavirüs rehberi' hazırlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

ABD'li siyaset bilimci Coffey: Türk etkisi Orta Asya, Kafkaslar ve Afganistan'da yükselişte

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kimsenin kapı kulu değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kimsenin kapı kulu değildir
Dünya yörüngesine çıkan ilk turistler yeryüzüne döndü

Dünya yörüngesine çıkan ilk turistler yeryüzüne döndü
ABD ordusu ve istihbaratı Kabil'de 10 sivilin öldüğü saldırı konusunda birbirini suçladı

ABD ordusu ve istihbaratı Kabil'de 10 sivilin öldüğü saldırı konusunda birbirini suçladı