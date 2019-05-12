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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyoğlu'nda nostaljik tramvaya bindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayla bir süre seyahat ederken halkı selamladı.

Adem Demir, Sefa Mutlu   | 12.05.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyoğlu'nda nostaljik tramvaya bindi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda nostaljik tramvaya bindi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde seyahat ettiği nostaljik tramvaydan halkı selamladı. ( Cumhurbaşkanlığı/Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Belediyesinin geleneksel "Gönül Soframız" programına katılmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Taksim Meydanı'na geldi.

İftar vaktine bir saat kala Taksim Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.  

Erdoğan, iftarın verileceği alanda etrafını saran vatandaşlarla sohbet ederken, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Anıtı önünden nostaljik tramvaya bindi. Bir süre tramvayda seyahat eden Erdoğan, vatandaşları selamladı.

İstiklal Caddesi'nde tramvaydan inen Erdoğan, bir seyyar satıcıdan kestane aldı. Kestaneciyle pazarlık eden Erdoğan, "İşler nasıl?" diye soru. Satıcı da "Elhamdülillah güzel." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekrar nostaljik tramvayla Taksim Meydanı'na geldi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da eşlik etti.

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