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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi yaptı

Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Tosun   | 05.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi yaptı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın içine girdiği genel seçim sürecinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yeni dönemde de Türkiye-Almanya ilişkilerinin sağduyulu ve stratejik bakışla gelişeceğine inandığını ifade etti.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini belirten Erdoğan, Yunanistan'ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü, Ege'de uluslararası hukuka ve vicdana aykırı olan geri itme hadiselerinin artarak devam ettiğini, tüm bunlara rağmen olumlu gündemin muhafazası için Türkiye'nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi.

Erdoğan, NATO'nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin en etkin biçimde nasıl sürdürebileceğini ele almak gerektiğini belirterek, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni desteklemeye devam edeceklerini, bu kapsamda Almanya ile iş birliği yapmaya da hazır olduklarını söyledi.

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