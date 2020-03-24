Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesi ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.