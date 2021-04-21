Çıkarma gemileri, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri helikopterleriyle eğitimler yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığının Harekata Hazırlık Eğitimleri kapsamında, çıkarma gemilerinin, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleriyle ortak eğitimler icra ettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, envantere girecek çok maksatlı amfibi hücum gemisi "Anadolu" için hazırlıklar sürüyor.
Envantere girecek Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz ANADOLU için hazırlıklar sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2021
Amfibi Görev Grup Komutanlığının Harekâta Hazırlık Eğitimleri kapsamında çıkarma gemilerimiz, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri helikopterleri ile müşterek eğitimler icra etti. pic.twitter.com/2hnBpfKONC
Amfibi Görev Grup Komutanlığının Harekata Hazırlık Eğitimleri kapsamında, çıkarma gemileri, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleriyle müşterek eğitimler yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.