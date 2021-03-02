Euro
8.92
Dolar
7.39
BIST 100
1,528.82
Altın
1,727.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden şüpheli ve iş yerine saldıran kardeşi tutuklandı

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüpheli G.Ş. ile aynı iş yerine saldıran kardeşi H.Ş. tutuklandı.

Canan Tükelay   | 02.03.2021
Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden şüpheli ve iş yerine saldıran kardeşi tutuklandı

Afyonkarahisar

İş yeri çalışanını darbeden G.Ş. ile dün akşam aynı iş yerine saldıran H.Ş, B.B. ve D.B'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.B ile D.B, savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkeme çıkarılan şüphelilerden iş yeri çalışanını darbeden G.Ş. ile kardeşi H.Ş tutuklandı.

Olay

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide 23 Şubat'ta yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. G.Ş, cumhuriyet savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınmıştı.

Dün akşam yaşanan olayda da aynı iş yerine ikinci saldırı gerçekleşmiş, iş yerine gelen bir grup, aynı iş yerinin güvenlik kamerasına, ardından kapıya alkol şişesi fırlatmış, iş yeri çalışanına küfürler etmişti.

Bu saldırıyla ilgili de çiğ köftecideki çalışanı darbeden G.Ş'nin kardeşi H.Ş, eniştesi B.B. ile D.B. gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 514 bin 660'a yükseldi
Avrupa'da yaşanan aşı tedariki sorunu Slovakya, Çekya ve Avusturya'yı farklı arayışlara itti
Irak'ta ilk Kovid-19 aşısı yapıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sri Lanka'da Kovid-19 salgınında ölen Müslüman ve Hristiyanlar uzak bir adaya defnedilecek

Benzer haberler

Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden şüpheli ve iş yerine saldıran kardeşi tutuklandı

Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden şüpheli ve iş yerine saldıran kardeşi tutuklandı

Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden ve iş yerine saldıran 4 şüpheli adliyede

Çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüpheli yeniden gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle darbedilen iş yeri çalışanı yaşadıklarını anlattı

Afyonkarahisar'da çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle darbedilen iş yeri çalışanı yaşadıklarını anlattı
Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti

Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 36 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 36 şüpheli tutuklandı