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Çifte Minareli Medrese motifleriyle göz kamaştırıyor

Erzurum'un sembolü haline gelen Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese, dengeli mimarisi ve iri motifli süslemeleriyle yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekiyor.

Yunus Okur   | 29.05.2019
Çifte Minareli Medrese motifleriyle göz kamaştırıyor AA/Yunus Okur

Erzurum

Erzurum'un simgelerinden Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese, eşsiz mimarisi ve estetik motifleriyle göz kamaştırıyor.

Kentin sembolü haline gelen Çifte Minareli Medrese, dengeli mimarisi ve iri motifli süslemeleriyle yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekiyor.

Çifte Minareli Medrese'nin özellikle taç kapısında bulunan bezemeler, Selçuklu taş süslemesindeki estetik anlayışın muhteşem örneklerini oluşturuyor.

Medresedeki taç kapının batı tarafında Orta Asya Türklerinin simgesi olan çift başlı kartal, ağzı açık iki yılan ve dilimli yapraktan oluşan hayat ağacı işlemesi yer alıyor.

Doğu tarafında bulunan simetriğinde yer alan yaprak ve kartal işlemesi medreseye ayrı güzellik katıyor.

Taç kapının iki yanında yükselen sırlı tuğla ve tuğlayla örülü, motiflerle bezeli çifte minare, adeta göz kamaştırıyor. Minarelerde turkuaz rengiyle dikkat çeken panonun içinde ise Arapça "Allah" yazısı yer alıyor.

Osmanlı padişahlarından 4. Murad'ın emriyle bir süre "tophane", daha sonra "kışla" şeklinde kullanılan medrese, 1942-1967'de Erzurum Müzesi olarak hizmet verdi. Medrese, bugün ise hem müze hem de resim sergi salonu olarak kullanılıyor.

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