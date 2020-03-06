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Cezaevlerindeki kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açık görüş

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla izin verilen açık görüşten 9 binin üzerinde kadın hükümlü ve tutuklu faydalanacak.

Kemal Karadağ   | 06.03.2020
Cezaevlerindeki kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açık görüş

Ankara

Kapalı cezaevlerinde kalan kadın hükümlü ve tutuklular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ailesiyle açık görüş yapabilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde cezaevlerindeki kadın hükümlü ve tutukluların, aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmelerine ilişkin yazı gönderildi.

Bu kapsamda, cezaevlerindeki 9 binin üzerindeki kadın hükümlü ve tutuklu, açık görüşten faydalanarak ailesi ve yakınlarıyla görüşebilecek.

Açık görüş, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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