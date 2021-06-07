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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi'nde müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin en büyük deniz temizliği seferberliğinin başlatılacağını duyurdu.

Mümin Altaş   | 07.06.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla ilgili bakanlık, valilik ve belediyelere "Marmara Denizi Eylem Planı"nın uygulanmasına ilişkin genelge gönderildi.

Genelgede, Marmara Denizi'nde son günlerde sıcaklık, deniz suyundaki durağanlık ve azot-fosfor bolluğuna bağlı ortaya çıkan ve Marmara Denizi'nde doğal yaşamı etkileyen afet niteliğinde müsilaj kirliliğinin görülmeye başlandığı anımsatıldı.

Söz konusu kirliliğin giderilmesi amacıyla Bakanlık koordinasyonunda Marmara Denizi havzasında yer alan valilikler, yerel yönetimler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı'nın 6 Haziran'da kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin 8 Haziran 2021 tarihinde en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacaktır. Bu çerçevede, Marmara Denizi'ne kıyısı olan valiliklerin koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tüm merkez, bağlı ve taşra teşkilatları, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ve katı atık belediye birlikleri, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca bu çalışmanın başlatılması ve tamamlanıncaya kadar koordineli şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Tüm çalışmaların izlenmesi, kontrolü ve denetimi Bakanlığımızca yürütülecektir. Bu kapsamda bakan yardımcısı başkanlığında İstanbul’da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacaktır."

Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan illerin çevre ve şehircilik il müdürlüklerinden çevreden sorumlu şube müdürü veya teknik personel görevlendirileceği bildirilen genelgede şunlar kaydedildi:

"Merkezin sekretaryası Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. İl bazında yapılan ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması için valiliklerde valinin başkanlığında koordinasyon merkezi oluşturulacaktır. Koordinasyon merkezinin sekretarya hizmetleri, çevre ve şehircilik il müdürlüklerince yürütülecektir. Bu çalışmada Marmara Denizi Eylem Planı'nda öngörülen eylemlerle ilgili tüm kurum, kuruluşlar ve taşra teşkilatları ile yerel yönetimler personel, makine, ekipman ve benzeri bütün imkanlarıyla çalışmalara destek verecektir. Bununla birlikte, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ve katı atık belediye birlikleri ayrıca denizden toplanan müsilaj ve atıkların taşınması ve bertaraf tesislerinde yönetimi konusunda gerekli tüm çalışmaları yürüteceklerdir."

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