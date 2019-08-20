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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bodrum'da yaptığı açıklamada, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." dedi.

Kemal Karadağ   | 20.08.2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslar için geldiği Bodrum'da, dalgıçlarla deniz dibi temizliği etkinliğine katıldı.

Etkinliğin ardından basın açıklaması yapan Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

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