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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Antalya'da 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Antalya'daki denetimlerde 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 25.05.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Antalya'da 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik Fotoğraf: Abdulhamit Topal/AA

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KurumAntalya'daki denetimlerde 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettiklerini bildirdi. 

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kıyılarda kaçak, imara aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. 

"Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal Sit Alanlarımızda bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdik. 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik." bilgisini paylaşan Kurum, söz konusu kaçak yapıların 266'sının Kaş, 49'unun Kemer, 40'ının Demre ve 15'ini Manavgat ilçelerinde bulunduğunu kaydetti. 

Bakan Kurum, "Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Kaçak yapılarla ilgili hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin bu konuda sahada vereceği destek çok önemli. Yerel yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bakanlık ekiplerinin kaçak yapılarla ilgili çalışmalarının yanı sıra vatandaşların da konuyla ilgili ihbar ve şikayetlerini "0532 01 01 181" numaralı Çevre İhbar Hattı ile Alo 181 çağrı merkezine iletebileceğini anımsattı. 


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