Euro
7.68
Dolar
6.79
BIST 100
110,655.30
Altın
1,691.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cep telefonlarının serbest dolaşım işlemlerinde yetkili gümrükler belirlendi

Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 09.06.2020
Cep telefonlarının serbest dolaşım işlemlerinde yetkili gümrükler belirlendi

Ankara

Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, Atatürk Havalimanı Kargo, Erenköy, Manisa, Mersin ve Muratbey gümrük müdürlüklerinde yapılacak.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen cep telefonları için yeni hükümler uygulanmayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Afganistan ve Gine'ye Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 354 kişi öldü
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bine yaklaştı
BM: Yemen'de Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 25'i hayatını kaybediyor
Türkiye'den Paraguay'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek

Benzer haberler

Cep telefonlarının serbest dolaşım işlemlerinde yetkili gümrükler belirlendi

Cep telefonlarının serbest dolaşım işlemlerinde yetkili gümrükler belirlendi

Atama kararları Resmi Gazete'de

TMSF Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı

İşletmelere Kovid-19 nedeniyle 'finansal raporlama' kolaylığı getirildi

İşletmelere Kovid-19 nedeniyle 'finansal raporlama' kolaylığı getirildi
Yabancı sürücü belgesinin Türkiye'de kullanılma süresi 2 yıla çıkarıldı

Yabancı sürücü belgesinin Türkiye'de kullanılma süresi 2 yıla çıkarıldı
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de