Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.64
Dolar
5.94
BIST 100
94,833.61
Altın
1,287.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Uğur Ulu   | 26.04.2019
Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bursa

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Otosansit'teki polyester iplik üretilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Atölyede daha sonra yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Vücutlarında yanıklar oluşan biri kadın 5 işçi, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçiler Şura Şensoy, Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in tedavileri sürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, patlamanın oksijen kaynağı ve oksijen tüpünden çıktığının değerlendirildiğini söyledi.

Yaralıların kısa sürede hastaneye intikal ettirildiğini belirten Canbolat, "Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 işçimiz hayatını kaybetti. Patlama sonucu çıkan yangına da itfaiye ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları

Benzer haberler

'Alev pilotları' her an görev başında

'Alev pilotları' her an görev başında

'Ateş avcıları' en hızlı olmak için yarıştı

İdlib'de patlama: 15 ölü

Sri Lanka’daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 359’a yükseldi

Sri Lanka’daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 359’a yükseldi
Sri Lanka'da hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi Adıyaman'a getirildi

Sri Lanka'da hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi Adıyaman'a getirildi
Sri Lanka’daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 310’a yükseldi

Sri Lanka’daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 310’a yükseldi