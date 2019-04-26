Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Bursa
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Otosansit'teki polyester iplik üretilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Atölyede daha sonra yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Vücutlarında yanıklar oluşan biri kadın 5 işçi, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçiler Şura Şensoy, Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in tedavileri sürüyor.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, patlamanın oksijen kaynağı ve oksijen tüpünden çıktığının değerlendirildiğini söyledi.
Yaralıların kısa sürede hastaneye intikal ettirildiğini belirten Canbolat, "Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 işçimiz hayatını kaybetti. Patlama sonucu çıkan yangına da itfaiye ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptı." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.