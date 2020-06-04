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Bursa'da polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada bir polis memurunun şehit olması, iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Uğur Ulu   | 04.06.2020
Bursa'da polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada bir polis memurunun şehit olması, iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 10 kişinin, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Diğer zanlılardan 5'i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. (22), T.A. (40) ve E.U. (30) ise tutuklandı.

Olay

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmüştü. Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) ile taraflardan Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç ve E.B. yaralanmıştı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erman Özcan şehit olmuş, Rüstem Ortaç ve Mahmut Ortaç da hayatını kaybetmişti. E.B. ise Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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