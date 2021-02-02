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Bursa'da 600 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı

Bursa'da, 600 polis tarafından şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

İsmail Özdemir   | 02.02.2021
Bursa'da 600 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı Fotoğraf: İsmail Özdemir/AA

Bursa

Bursa'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 polis tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapılar koçbaşı ile kırılarak içeri girildi ve arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Bazı adreslerde dışarıyı gözetlemek için kurulu olan güvenlik kameraları dikkati çekti.



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