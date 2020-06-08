Euro
7.68
Dolar
6.79
BIST 100
110,731.20
Altın
1,692.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici durdurulan BUDO seferleri, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

Sinan Balcıkoca   | 08.06.2020
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, biletlerin "budo.burulas.com.tr" web sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında her gün karşılıklı düzenlenen seferlere, 28 Mart'ta ara verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi
Danimarka’da 50 kişi bir araya gelebilecek
Kovid-19'un laboratuvarda üretildiğine dair yeni iddia
Afganistan'da Kovid-19 vakası sayısı 20 bin 917'ye yükseldi
Vuhan'daki hastanelerde 2019 sonbaharında araç trafiğinin yoğunlaştığı ortaya çıktı

Benzer haberler

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor

Bozcaada feribot seferleri her gün yapılacak

İstanbul'da şehirlerarası otobüs sefer sayısı günde 800'e çıktı

İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferler normalleşmenin ikinci gününde de sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferler normalleşmenin ikinci gününde de sürüyor
Bozcaada feribot seferleri haftada üç güne çıkarıldı

Bozcaada feribot seferleri haftada üç güne çıkarıldı

Eskişehir'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen YHT seferleri yeniden başladı

Eskişehir'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen YHT seferleri yeniden başladı