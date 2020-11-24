Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldı
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldığını açıkladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyeliği görevinden ayrılma talebini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, Sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.