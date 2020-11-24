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Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldığını açıkladı.

Mümin Altaş   | 24.11.2020
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyeliği görevinden ayrılma talebini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, Sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımında bulunuldu.

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