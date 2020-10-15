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Bolu'da kurtların saldırısı sonucu 21 koyun telef oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 21 koyun, kurtların saldırısı sonucu telef oldu.

İlhami Çetin   | 15.10.2020
Bolu'da kurtların saldırısı sonucu 21 koyun telef oldu Fotoğraf: İlhami Çetin / AA

Bolu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürçam köyünde hayvancılık ve çiftçilik yapan Kadir Sarıot'un koyun sürüsüne, Kamışlıpınar mevkisinde otladıkları esnada kurt saldırdı. 

Çevreye dağılan koyunlarını bulamayan Sarıot, köy sakinlerinden hayvanlarını bulmaları için yardım istedi.

Sarıot, koyunlarından 9'unu komşu köyde, telef olan 21 koyununu ise ormanlık alanda buldu.

                    

Sarıot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraştığını ve 32 koyunundan 21 tanesinin telef olduğunu söyleyerek, "Ormanda kurtların saldırısına uğrayan koyunlar çevreye dağıldı. Koyunlar kayboldu. Gece aramaya çıktık. Dokuz tanesini yakın köyde bir komşu ahırına almış. Biri de yaralı olarak kurtarıldı. Diğerlerini kurtlar derelerde boğmuşlar. Hepsi gebe koyundu. Telef oldular. Bizim tek geçim kaynağımız onlardı, perişanız." şeklinde konuştu.

Koyunları için gözyaşı döken Nigar Sarıot ise, "Yavrularım, kuzucuklarım ben sizsiz ne yaparım?" diyerek gözyaşı döktü.

Nigar Sarıot, kurtların saldırısından yaralı olarak kurtulan koyununa sarılarak, "Bu da yaralı ama şimdilik sağ. İlaç verdik. Yaşarsa şansımıza. Ben bunlara gözüm gibi bakardım. Onları sevmekten başka bir şey yapmazdım. Onlar benim çocuklarım gibiydi." diye konuştu.


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