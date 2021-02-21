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Bolu'da aşırı soğuk yüzünden çeşmeler dondu Yeniçağa Gölü buz tuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bolu'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 26,4 derece olarak ölçüldü.

Mehmet Emin Gürbüz,İlhami Çetin,İsmail Kabasakal   | 21.02.2021
Bolu'da aşırı soğuk yüzünden çeşmeler dondu Yeniçağa Gölü buz tuttu Fotoğraf: İsmail Kabasakal/AA

Bolu

Bolu'da, hava sıcaklığının sıfırın altında 26,4 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle kentin sokak, mahalle ve caddelerinde bulunan çeşmeler dondu.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler, buz tutan çeşmeleri ve borularını pürmüz yardımıyla ısıtarak açmaya başladı.

Öte yandan soğuk hava nedeniyle Yeniçağa ilçesinde bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.

Belediye yetkilileri vatandaşları uyararak gölün yüzeyine çıkılmasının tehlikeli olduğuna işaret etti.

İki metre boyunda sarkıtlar oluştu

Soğuk hava nedeniyle Mudurnu ilçesinde de ev ve iş yelerinin çatılarında boyları iki metreye ulaşan sarkıtlar oluştu.

Tehlike arz eden sarkıtlar nedeniyle belediye yetkilileri, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

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