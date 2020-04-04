Bir Yargıtay üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir Yargıtay üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, hastanede tedavi gören üyenin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ankara
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Yargıtaydan yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, "Yargıtay Başkanlığı seçimleriyle bağlantı kurularak, iki Yargıtay üyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.
"Yargıtay Başkanlığı seçiminde oy kullanan ve toplu fotoğraf çektiren üyede koronavirüs pozitif çıktı" şeklindeki haberin algı oluşturmaya yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bugüne kadar Yargıtay üyelerimiz arasından bir kişinin test sonuçları pozitif çıkmış olup halihazırda hastanede tedavi görmekte ve genel sağlık durumunda da bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ayrıca, bu üyemiz, toplu çekilmiş fotoğrafların hiçbirinde yer almadığı gibi, eşi dahil temaslı olduğu çevresinde başka bir vaka tespit edilmemiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.