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Jandarma ve trafik ekipleri, İzmir ve Manisa arasındaki Sabuncubeli Geçidi’nde yol denetimlerinde bulunuyor. Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu Sırbistan ve Karadağ’dan 492 Türk vatandaşı Adıyaman Havalimanı’na getiriliyor.
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Türkiye

Bir Yargıtay üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Bir Yargıtay üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, hastanede tedavi gören üyenin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aylin Dal   | 04.04.2020
Bir Yargıtay üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yargıtaydan yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, "Yargıtay Başkanlığı seçimleriyle bağlantı kurularak, iki Yargıtay üyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi. 

"Yargıtay Başkanlığı seçiminde oy kullanan ve toplu fotoğraf çektiren üyede koronavirüs pozitif çıktı" şeklindeki haberin algı oluşturmaya yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bugüne kadar Yargıtay üyelerimiz arasından bir kişinin test sonuçları pozitif çıkmış olup halihazırda hastanede tedavi görmekte ve genel sağlık durumunda da bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ayrıca, bu üyemiz, toplu çekilmiş fotoğrafların hiçbirinde yer almadığı gibi, eşi dahil temaslı olduğu çevresinde başka bir vaka tespit edilmemiştir."

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