Dolar
14.06
Euro
15.73
Altın
1,911.76
ETH/USDT
2,593.80
BTC/USDT
38,300.00
BIST 100
1,884.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler Ukrayna'nın Lviv kentinden görüntüler
logo
Dünya, Koronavirüs

Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı

Kovid-19’un Omicron varyantıyla mücadele eden Yeni Zelanda’da, dün 6 bin 137 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, bugün de 12 bin 30 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayı yaklaşık iki kat artı.

Recep Şakar   | 25.02.2022
Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı

Melbourne

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarına göre,19’u ülkeye dönenler arasında olmak üzere bir günde ilk kez 12 bin 30 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19’un Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarının hızlı artış gösterdiğini belirten yetkililer, kaydedilen rakamların bir önceki en yüksek günlük vaka sayısından neredeyse iki daha kat fazla olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda’daki bir önceki günlük en yüksek vaka sayısı dün 6 bin 137 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Ülke Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 61’e çıktı

Yeni Zelanda’da artan vaka sayılarının yanı sıra can kayıpları da yükselmeye başladı. Son 24 saatte 5 kişinin daha Kovid-19’dan hayatını kaybetmesiyle, salgının başladığı günden bu yana ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 61’e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 57 bin 497’ye ulaştığı ülkedeki 39 bin 720 aktif vakadan, 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 237 Yeni Zelandalının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 94, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 95.​​​​​​​












Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı
Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 942 bine yaklaştı

Benzer haberler

Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı

Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı

EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti

Kovid-19'a yakalanan 19 günlük bebek yaşam mücadelesi veriyor

Dünya Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor

Dünya Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
İtalya Başbakanı Draghi: Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak

İtalya Başbakanı Draghi: Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak
İzlanda mümkün olduğunca çok kişinin Kovid-19'a yakalanmasını hedefliyor

İzlanda mümkün olduğunca çok kişinin Kovid-19'a yakalanmasını hedefliyor