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Bedelli askerliği tamamlayanlar terhis belgesiyle İstanbul'dan ayrılabilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacakların kentten ayrılmalarında kısıtlama yapılmadığını, bunun için terhis belgesinin yeterli olduğunu bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu   | 04.04.2020
Bedelli askerliği tamamlayanlar terhis belgesiyle İstanbul'dan ayrılabilecek

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin, oturduğu ilden 'Seyahat İzin Belgesi' alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir." ifadelerini kullandı.

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