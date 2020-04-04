Bedelli askerliği tamamlayanlar terhis belgesiyle İstanbul'dan ayrılabilecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacakların kentten ayrılmalarında kısıtlama yapılmadığını, bunun için terhis belgesinin yeterli olduğunu bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin, oturduğu ilden 'Seyahat İzin Belgesi' alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.