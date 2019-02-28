AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da metro, tramvay, banliyö hatlarındaki mevcut uzunluğun 170 kilometre olduğunu belirterek, "Mart'ın 10'unda uzun yıllardır yapımı devam eden Gebze- Halkalı banliyö hattı devreye girecek. Onunla birlikte 238 kilometreye çıkmış olacak ama yetmez, hedefimiz 5 yıl içinde raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak. 518 kilometreye çıktığımız zaman Tokyo'yu, Londra'yı, Paris'i geçiyoruz." dedi.

Yıldırım, Kanal D canlı yayınında seçim çalışmaları ve İstanbul'a yönelik projelerine ilişkin soruları yanıtladı.

"İstanbul'da trafikle ilgili ne gibi çözüm önerileriniz var?" sorusu üzerine Yıldırım, İstanbul'da günde 31 milyonun üzerinde yolculuk yapıldığını, bu sayının bazen 33 milyonu bulduğunu, bu sayının 2023'te 37 milyona çıkacağını söyledi.

Trafiğin çözümünün toplu ulaşım olduğunu ifade eden Yıldırım, "Toplu ulaşımda da asıl çözümü oluşturan segment raylı sistem. Metro, tramvay, banliyö hatları gibi. Şu anda mevcut uzunluk 170 kilometre. Mart'ın 10'unda, uzun yıllardır yapımı devam eden Gebze-Halkalı banliyö hattı devreye girecek, onunla birlikte 238 kilometreye çıkmış olacak ama yetmez, hedefimiz 5 yıl içinde raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak. 518 kilometreye çıktığımız zaman Tokyo'yu da Londra'yı da Paris'i de geçiyoruz." diye konuştu.

Raylı sistem uzunluğu 518 kilometreye çıktığında, toplu ulaşımda raylı sistemin payının yüzde 30 artarak yüzde 48'e ulaşacağını anlatan Yıldırım, "Buradaki artış, karayolundaki azalma anlamına geliyor. Yüzde 4 de deniz olacak. Denizde karşıdan karşıya geçen sayısı 2 milyonun biraz üzerinde. İstanbul'un trafiği 5 yıl içinde akar hale gelecek. 80 kilometreyle sürekli gitmeyecek ama yoğun saatlerde hız düşecek, kilitlenip kalmayacaksınız. Benim hedefim bu. Ben katlanılabilir, akıcılığı olan bir trafik vaat ediyorum İstanbullular'a." ifadelerini kullandı.

"Metrobüsün kapasitesi yüzde 50 artacak"

"Avrasya Tüneli gibi başka efektif tüneller var mı projeleriniz arasında?" sorusu üzerine Yıldırım, iki köprü arasında bir geçişin daha olacağını, üç katlı tünel inşa edileceğini söyledi.

Mevcut metro hattının Ünalan-Altunizade, daha sonra iki köprü arasından geçerek, Gayrettepe-TÜYAP'a kadar metro hattına bağlanacağını anlatan Yıldırım, "Bu raylı sistem, Avrupa'dan Asya'ya büyük bir yük alacak. Yenikapı-Sefaköy-TÜYAP 50 dakika. Şimdi bu, E-5'e, E-6'ya paralel bir toplu taşıma. Burada aynı zamanda metrobüs var. Metrobüsle ilgili de sıkıntı var, kapasitenin üzerinde çalışıyor. Otonom metro sistemiyle, kapasiteyi yüzde 50 arttıracağız. Araçları 18 metreden, 24 metreye çıkaracağız ve seyreden araçlar birbiriyle sinyalle haberleşecek, yığılmalar olmayacak. Aynı anda 3 tane dizi gelecek, ne kadar bekleyen varsa hepsini alacak, durakta hiç yolcu kalmayacak." açıklamasında bulundu.

Metro hattı 518 kilometreye çıktığında vatandaşların bulundukları yerden her yöne 750 metre gittiğinde bir metro istasyonuna rastlayacağını aktaran Yıldırım, 10 dakikalık yürüme mesafesinde toplu ulaşım sistemine ulaşılacağını söyledi.

"1 milyon 750 bin otopark ihtiyacı var"

İstanbul'da 240 noktada trafiğin düğümlendiğini ifade eden Yıldırım, "Bunlar tek tek tespit edildi, oralarda kavşak çözümleri var. Oradaki lokal damar tıkanmalarını açmış olacağız." dedi.

Otobüs seferlerini yeniden gözden geçireceklerini dile getiren Yıldırım, "2023'e kadar 6 bin küsur olan otobüs filosu 8 binin üzerine çıkacak. Ulaşım sistemleri arasında entegrasyon sağlanacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki otopark sorununa değinen Yıldırım, "Site yapıyorsun, sokaklar arabalarla dolu. Sokaklar park alanı mı? Sokakların yüzde 40'ı, işgal altında. Trafiği tıkayan asıl meselelerden biri de bu. Bundan sonra herkes otoparkını yapacak. 1 milyon 750 bin otopark ihtiyacı var. Sokakları da kullanmakla birlikte 750 binini şu anda ancak yerleştirebiliyoruz. Geriye kalıyor 1 milyon. Bir hesap yaptık 5 senede 243 bin ilave kapasite yapabiliyoruz. Bunu, mahallelerde yapacağız. Kombine taşımacılığın olduğu aktarma istasyonlarında yapacağız. 243 bin kapasiteyi sokaktan çekip, park alanlarına aktarmış olacağız." diye konuştu.