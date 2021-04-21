Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu bir yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu da yaralandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe istikametine seyir halindeki D-173 hattında çalışan 34 TN 2686 plakalı çift katlı İETT otobüsü, Barbaros Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada bir yolcunun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan bir yolcu da sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Barbaros Bulvarı Dolmabahçe yönünde trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.