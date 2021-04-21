Euro
9.80
Dolar
8.15
BIST 100
1,344.74
Altın
1,782.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da “Küresel Salgın Döneminde Çocukların Ruh ve Beden Sağlığı” etkinliğinde konuşuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Türkiye

Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti

Beşiktaş’ta İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu bir yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu da yaralandı.

İbrahim Halil Aktürk,Kaan Bozdoğan   | 21.04.2021
Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe istikametine seyir halindeki D-173 hattında çalışan 34 TN 2686 plakalı çift katlı İETT otobüsü, Barbaros Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada bir yolcunun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan bir yolcu da sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Barbaros Bulvarı Dolmabahçe yönünde trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 295 bini aştı
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 321 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un eşi Maria Aytmatova Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Benzer haberler

Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti

Lider Beşiktaş'a 'Yiğido' engeli

Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile yapacağı maçların tarihleri değişti

Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a şansı tutmuyor

Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a şansı tutmuyor
Beşiktaş Süper Lig'in 36. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak

Beşiktaş Süper Lig'in 36. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm