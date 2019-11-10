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Belgeli 3 bin 700 çocuk bakıcısına 1300 lira destek

Sosyal Güvenlik Kurumunca Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçirilecek.

Özcan Yıldırım   | 10.11.2019
Belgeli 3 bin 700 çocuk bakıcısına 1300 lira destek

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçireceklerini belirtti. 

Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak projeyle hem sigortalı çalışan annelere hem de belge sahibi olan çocuk bakıcısı kadınlara mali destek vereceklerini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Projemize, Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla birlikte ikamet eden, sigortalı işçi statüsünde tam zamanlı çalışan, 0-24 aylık çocuğu olan ve 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim aldığını diplomayla veya İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile ispatlayan bakıcı istihdam eden anneler başvurabilecek. Çalışan anne desteği kapsamında aylık yaklaşık 1300 lira (200 avro), engelli çocuğu olan annelere ise aylık 1625 lira (250 avro) civarında mali destek sağlanacak. Bu destek anneler üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek."

Bakan Selçuk, proje kapsamında ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden ve MEB onaylı 0-36 ay çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına tek seferlik yaklaşık 1300 lira (200 avro) civarında mali destek sağlanacağını da belirterek, projede faydalanıcılara sağlanacak mali yardımın toplamda 160 milyon lirayı bulacağına dikkati çekti.

"Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır"

"3 bin 700 çocuk bakıcılarına sağlayacağımız destekle sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi amaçlıyoruz." diyen Selçuk, başvuru süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"Sloganı 'Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır' olan projemize başvurular internet üzerinden (www.sgkegitimlibakici.org) e-devlet şifresi ile yapılabilecek. Ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba saat 14.00'te alınmaya başlanacak, kesin kayıtlar ise 26 Kasım Salı alınacak."

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