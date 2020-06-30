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Türkiye

Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri ölü ele geçirildi

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesinin failleri arasındaki gri listede yer alan terörist "Partizan" kod adlı Adil Akyürek ölü ele geçirildi.

Cankut Taşdan   | 30.06.2020
Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri ölü ele geçirildi Fotoğraf: Kemal Erdoğmuş/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu "Partizan" kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi. 

Ölü ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlendi.

Teröristle, bir RPG-7 roketatar, bir M-16 piyade tüfeği, 5 şarjör, 1 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 1 termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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