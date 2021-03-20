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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Aybüke İnal Kamacı   | 20.03.2021
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

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