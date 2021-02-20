Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TASC TV'nin yayına başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen özel programa video mesaj gönderdi
logo
Türkiye

'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

TPAO tarafından denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınarak 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparak İstanbul'a doğru yol aldı.

Ercan Özçetin   | 20.02.2021
'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınarak 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparak İstanbul'a doğru yol aldı.

Güney yönden boğaza giren 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

TPAO'nun 2013 yılında Norveç'ten satın aldığı, Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerde kullanılan geminin Mersin'in Taşucu Limanı'ndan yola çıktığı ve İstanbul'un Tuzla Limanı'na gittiği öğrenildi.

Eski ismi "Polarcus" olan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilen, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Gemide ayrıca bir de helikopter pisti yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 7 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 507 bin 758'e yükseldi
Kovid-19'a karşı aşılama programına hafta sonu da devam ediliyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti
İran mutasyonlu virüsün yayılmasını önlemek için Irak'a açılan 7 sınır kapısını yolcu geçişlerine kapattı

Benzer haberler

'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de "dış ticaret bilgilendirme seminerleri" düzenlenecek

Sakarya Gaz Sahası'nda üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacak

Soğuğa rağmen girdiği denizde zıpkınla dev akya avladı

Soğuğa rağmen girdiği denizde zıpkınla dev akya avladı
1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan otoyol zincirinin en önemli halkası olacak

1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan otoyol zincirinin en önemli halkası olacak
Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi