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Baraj sularının yükselmesiyle eski yerleşim yerinde mahsur kalan köpek ve inekler kurtarıldı

Diyarbakır Bismil'de, baraj sularının yükselmesiyle eski yerleşim yerinde mahsur kalan bir köpek ve iki inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ahmet Kaplan   | 02.06.2020
Baraj sularının yükselmesiyle eski yerleşim yerinde mahsur kalan köpek ve inekler kurtarıldı

Diyarbakir

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, baraj sularının yükselmesiyle eski yerleşim yerinde mahsur kalan bir köpek ve iki inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı sularının yükselmesiyle ilçenin kırsal Yukarı Salat Mahallesi'ne bağlı Aşağı Salat mezrası daha önce planlandığı gibi boşaltıldı.

Yaklaşık 15 gün önce sürüden ayrılan 2 inek ile bir köpek eski yerleşim yerine kaçtı. Suların yükselmesiyle etrafı sularla kaplanan yerden köylülerin bütün çabalarına rağmen hayvanların çıkmaması üzerine durum itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla hayvanlar kurtarıldı.

Mahalle Muhtarı Nihat Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajda suların yükselmesinin ardından mezrayı boşalttıklarını söyledi.

Meraya sürdükleri ineklerden ikisinin tekrar boşaltılan yerleşim yerine kaçtığını ifade eden Baydar, "Yaklaşık 15 gündür mahsur kaldılar. Hayvan sahibi ilk olarak durumu bana bildirdi. Ben de Kaymakamlık ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirdim. AFAD ekipleri hayvanları kurtardı. Kaymakamlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin burada bulunmaları bizim için büyük bir gurur. Herkese teşekkür ederim." dedi.

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