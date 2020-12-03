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Balon balıklarını amatör balıkçıların avlamasına izin yok

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, balon balığı avcılığının desteklenmesine yönelik yayımlanan tebliğin amatör balıkçıları kapsamadığı uyarısında bulundu.

Levent Kişi   | 03.12.2020
Balon balıklarını amatör balıkçıların avlamasına izin yok

Antalya

Deval, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının geçen ay "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ" yayımladığını hatırlatarak, bunun amacının denizlerdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balıklarından 'Lagocephalus sceleratus' türünün ekosistemdeki yoğunluğunu ve stoka katılım oranını azaltmak olduğunu kaydetti.

Deval, balon balığı avcılığının, Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, Su Ürünleri Bilgi Sistemine kayıtlı ve geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip balıkçılara verildiğine dikkati çekti.

Deval, şunları kaydetti:

"Destekleme kapsamında sadece 'Lagocephalus sceleratustur' türünün avcılığına izin verilerek kuyruğunun bir milyon adete kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer balon balığı türlerinin avcılık yasağı devam edecek. Amatör balıkçıların balon balığı avlamasına izin verilmiyor."

Türk denizlerinde 'Tetraondontidae familyasına' ait 8 balon balığı türünün tespit edildiğinin bilgisini veren Deval, son 40 yıl içinde Akdeniz suları için kaydedilen balon balığı türlerinin sayısının 11'e yükseldiğine dikkati çekti.

Tetrodotoksin zehirlenmesinin belirtilerinin genellikle balon balığı zehrini yedikten 10-45 dakika sonra ortaya çıktığını belirten Deval, zehirlenmenin ağızda uyuşma ve karıncalanma, tükürük, mide bulantısı ve kusmayla başladığını bildirdi.

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