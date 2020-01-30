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Bakanlar Soylu ve Koca, Elazığlı iş adamlarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığlı iş adamlarıyla buluştu.

Rauf Maltaş   | 30.01.2020
Bakanlar Soylu ve Koca, Elazığlı iş adamlarıyla bir araya geldi Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Elazığ

Deprem bölgesindeki temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Burada oda başkanı Asilhan Arslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden bakanlar, durum değerlendirmesi yaptı.

Soylu ve Koca, daha sonra iş adamlarının talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, bakanlara eşlik etti.

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