Bakanlar, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.
Ankara
Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Atanmış İtalya Başbakanı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve kabul edilemez üslubunu kınıyorum." ifadesini kullandı.
Atanmış İtalya Başbakanının, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik seviyesiz ve kabul edilemez üslubunu kınıyorum.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) April 9, 2021
Bakan Pakdemirli de Draghi'nin sarf ettiği ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında mesnetsiz açıklamalar yapan İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İtalya Başbakanının sarfettiği ifadeler kabul edilemez.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 8, 2021
Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında mesnetsiz açıklamalar yapan İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi kınıyoruz.
Bakan Karaismailoğlu ise "Dünya 5'ten büyüktür" söylemiyle eski dünya düzenini ve sömürgeci zihniyeti gün yüzüne çıkaran, seçilmiş bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik İtalya Başbakanı'nın ifadelerini "hadsiz" olarak nitelendirerek, Draghi’yi kınadığını bildirdi.
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“Dünya 5’ten büyüktür” söylemi ile eski dünya düzenini ve sömürgeci zihniyeti gün yüzüne çıkaran, milletimiz tarafından seçilmiş bir lider olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler kullanan İtalya Başbakan’ı Draghi’yi kınıyorum.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) April 8, 2021