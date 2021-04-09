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Türkiye

Bakanlar, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

Merve Özlem Çakır   | 09.04.2021
Bakanlar, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı

Ankara

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Atanmış İtalya Başbakanı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve kabul edilemez üslubunu kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli de Draghi'nin sarf ettiği ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında mesnetsiz açıklamalar yapan İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu ise "Dünya 5'ten büyüktür" söylemiyle eski dünya düzenini ve sömürgeci zihniyeti gün yüzüne çıkaran, seçilmiş bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik İtalya Başbakanı'nın ifadelerini "hadsiz" olarak nitelendirerek, Draghi’yi kınadığını bildirdi.

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