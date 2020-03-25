Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan yaşlılar için anlamlı mesaj
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaşlı vatandaşlara yönelik, "Sizler bizi nasıl ihtimamla bugünlere getirdiyseniz, biz de aynı ihtimamla sizi koruyabilelim diye şimdilik bu mesafeler. Gönüllerimiz bir, dualarımız bir." dedi.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı vatandaşlara yönelik, "Sizler bizi nasıl ihtimamla bugünlere getirdiyseniz, biz de aynı ihtimamla sizi koruyabilelim diye şimdilik bu mesafeler." mesajını paylaştı.
Sizler bizi nasıl ihtimamla bugünlere getirdiyseniz, biz de aynı ihtimam ile sizi koruyabilelim diye şimdilik bu mesafeler.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 25, 2020
Gönüllerimiz bir, dualarımız bir...
Yine el ele vereceğiz...
Yine ellerinizi öpeceğiz... pic.twitter.com/2aroqo5PR8
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşlılarla fotoğraflarına yer veren Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Sizler bizi nasıl ihtimamla bugünlere getirdiyseniz, biz de aynı ihtimamla sizi koruyabilelim diye şimdilik bu mesafeler. Gönüllerimiz bir, dualarımız bir... Yine el ele vereceğiz... Yine ellerinizi öpeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.