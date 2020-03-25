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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan yaşlılar için anlamlı mesaj

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaşlı vatandaşlara yönelik, "Sizler bizi nasıl ihtimamla bugünlere getirdiyseniz, biz de aynı ihtimamla sizi koruyabilelim diye şimdilik bu mesafeler. Gönüllerimiz bir, dualarımız bir." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 25.03.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan yaşlılar için anlamlı mesaj

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı vatandaşlara yönelik, "Sizler bizi nasıl ihtimamla bugünlere getirdiyseniz, biz de aynı ihtimamla sizi koruyabilelim diye şimdilik bu mesafeler." mesajını paylaştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşlılarla fotoğraflarına yer veren Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sizler bizi nasıl ihtimamla bugünlere getirdiyseniz, biz de aynı ihtimamla sizi koruyabilelim diye şimdilik bu mesafeler. Gönüllerimiz bir, dualarımız bir... Yine el ele vereceğiz... Yine ellerinizi öpeceğiz."

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