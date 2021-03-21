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Türkiye

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Cankut Taşdan   | 21.03.2021
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İşlevinden fazla anlam yüklenerek asıl amacından uzaklaştırılan her araç toplumsal ayrışmaya yol açıyor. Sloganlardan öte, şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün"

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