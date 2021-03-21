Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün." ifadelerini kullandı.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İşlevinden fazla anlam yüklenerek asıl amacından uzaklaştırılan her araç toplumsal ayrışmaya yol açıyor. Sloganlardan öte, şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün"
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İşlevinden fazla anlam yüklenerek asıl amacından uzaklaştırılan her araç toplumsal ayrışmaya yol açıyor.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 20, 2021
Sloganlardan öte, şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün.