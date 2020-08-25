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İçişler Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulunuyor
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Adana'daki yangında evleri yanan vatandaşlarımız için 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk, Adana'daki yangında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlar için 1 milyon TL kaynak aktardıklarını belirtti.

Ahmet Sertan Usul   | 25.08.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Adana'daki yangında evleri yanan vatandaşlarımız için 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'daki yangında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlar için 1 milyon TL kaynak aktardıklarını belirtti.

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