Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Adana'daki yangında evleri yanan vatandaşlarımız için 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk, Adana'daki yangında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlar için 1 milyon TL kaynak aktardıklarını belirtti.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'daki yangında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlar için 1 milyon TL kaynak aktardıklarını belirtti.
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