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Türkiye

Bakan Yanık: 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik

Mümin Altaş   | 13.05.2021
Bakan Yanık: 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik

Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,  "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik." dedi. 

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