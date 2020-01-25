Bakan Turhan: Deprem bölgesinde ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde, ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil." dedi.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bölgede iletişim ve ulaşım kanallarının açık tutulması için gösterilen özene dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:
"Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.