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Elazığ’ın Mustafa Paşa mahallesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Elazığ'da deprem sonrası arama kurtarma çalışması devam ediyor
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Türkiye

Bakan Turhan: Deprem bölgesinde ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde, ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil." dedi.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 25.01.2020
Bakan Turhan: Deprem bölgesinde ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin /AA

Ankara

Elazığ'da deprem

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. ( Kerem Kocalar - Anadolu Ajansı ) 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bölgede iletişim ve ulaşım kanallarının açık tutulması için gösterilen özene dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir."

                    
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